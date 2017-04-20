В Байкальске осудят мать, из-за недосмотра которой ребенок упал с балкона
В Байкальске осудят женщину, оставившую маленьких детей без присмотра.
В Байкальске осудят женщину, оставившую маленьких детей без присмотра.
В Байкальске в суд для рассмотрения направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая в марте 2017 года оставила своих детей 2011 и 2012 гг.р. дома без присмотра, в результате чего один из них упал с балкона третьего этажа. Ребенок получил незначительные повреждения, поскольку упал в сугроб, сообщает 20 апреля 2017 года
Следователи СКР просят жителей региона не оставлять малолетних детей без присмотра во избежание трагических последствий. С начала года в Иркутской области зарегистрировано уже 10 несчастных случаев, связанных с выпадениями детей из окон и балконов. За оставление ребенка в опасности грозит уголовная ответственность.