Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Путин уличил Кадырова во лжи
Россиян освободят от проверок счетчиков
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают бетонные блокпосты
РФ не запретила "опасный порошок": поставки из США
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
22Цвет нации
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
12:11 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске нетрезвый водитель пытался сбежать от инспекторов ДПС

Мужчина хотел скрыться с места дорожно-транспортного происшествия.

В Омске нетрезвый водитель пытался убежать от инспекторов ДПС, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Омской области.

Вечером 18 апреля экипаж инспекторов ДПС увидел, как около Моста имени 60 лет Победы водитель автомобиля Mercedes при повороте на ул. 3-я Енисейская врезался в «ВАЗ-21099», после чего уехал.

Инспекторы ДПС начали преследование водителя, однако тот игнорировал требования сотрудников полиции об остановке, пытаясь скрыться на большой скорости. Для оказания помощи в задержании водителя был направлен ещё один экипаж ДПС.

Около дома № 5 к.1 по улице Туполева водитель покинул салон автомобиля и пытался убежать пешком, однако был задержан инспекторами ДПС. В салоне машины находились трое пассажиров. При остановке автомобиля пассажиры покинули салон, в то время как транспортное средство, на небольшой скорости продолжало движение по проезжей части из-за того, что водитель оставил его на передаче.

Задержанный водитель имел признаки опьянения, но пройти медицинское освидетельствование отказался. В отношении 29-летнего омича возбуждено административное делопроизводство. Мужчине грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За допущенное ДТП и оставление места аварии нарушитель также будет привлечен к ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
118 человек унесло на льдине в Красноярске
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь