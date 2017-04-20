В Омске нетрезвый водитель пытался сбежать от инспекторов ДПС

В Омске нетрезвый водитель пытался убежать от инспекторов ДПС, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Омской области.

Вечером 18 апреля экипаж инспекторов ДПС увидел, как около Моста имени 60 лет Победы водитель автомобиля Mercedes при повороте на ул. 3-я Енисейская врезался в «ВАЗ-21099», после чего уехал.

Инспекторы ДПС начали преследование водителя, однако тот игнорировал требования сотрудников полиции об остановке, пытаясь скрыться на большой скорости. Для оказания помощи в задержании водителя был направлен ещё один экипаж ДПС.

Около дома № 5 к.1 по улице Туполева водитель покинул салон автомобиля и пытался убежать пешком, однако был задержан инспекторами ДПС. В салоне машины находились трое пассажиров. При остановке автомобиля пассажиры покинули салон, в то время как транспортное средство, на небольшой скорости продолжало движение по проезжей части из-за того, что водитель оставил его на передаче.

Задержанный водитель имел признаки опьянения, но пройти медицинское освидетельствование отказался. В отношении 29-летнего омича возбуждено административное делопроизводство. Мужчине грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За допущенное ДТП и оставление места аварии нарушитель также будет привлечен к ответственности.