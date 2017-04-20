В Татарстане спасатели, коммунальщики и аварийные бригады восстанавливают электроснабжение
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Под отключение электроэнергии попали 15 846 человек, в том числе 4320 детей, проживающие в 3218 домах, а также
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Под отключение электроэнергии попали 15 846 человек, в том числе 4320 детей, проживающие в 3218 домах, а также
К проведению восстановительных работ привлечена группировка территориальной подсистемы по ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 168 человек, 66 единиц техники, в том числе 10 оперативных групп местных
Напомним, утром ИА «Татар-информ» сообщало об отсутствии электроснабжения на территории Тетюшского, Зеленодольского,