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12:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане спасатели, коммунальщики и аварийные бригады восстанавливают электроснабжение

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Под отключение электроэнергии попали 15 846 человек, в том числе 4320 детей, проживающие в 3218 домах, а также социально-значимые объекты — 27 школ, 2 котельные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

К проведению восстановительных работ привлечена группировка территориальной подсистемы по ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 168 человек, 66 единиц техники, в том числе 10 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, 20 аварийных бригад районных электросетей, представители администраций муниципальных районов, службы районного узла электрической связи и управляющие компании ЖКХ районов.

Напомним, утром ИА «Татар-информ» сообщало об отсутствии электроснабжения на территории Тетюшского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Рыбно-Слободского, Пестречинского муниципальных районов и частично в Казани.

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