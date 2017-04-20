В Татарстане спасатели, коммунальщики и аварийные бригады восстанавливают электроснабжение

К проведению восстановительных работ привлечена группировка территориальной подсистемы по ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 168 человек, 66 единиц техники, в том числе 10 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, 20 аварийных бригад районных электросетей, представители администраций муниципальных районов, службы районного узла электрической связи и управляющие компании ЖКХ районов.

Напомним, утром ИА «Татар-информ» сообщало об отсутствии электроснабжения на территории Тетюшского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Рыбно-Слободского, Пестречинского муниципальных районов и частично в Казани.