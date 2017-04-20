Водолазы планируют в пятницу начать погружения к сухогрузу в Керченском проливе
20 апреля.
20 апреля.
«В настоящее время ведется подготовка к проведению водолазных работ, в район поисков доставляется необходимое оборудование. В пятницу, если будут позволять погодные условия, планируются первые погружения», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что возобновившаяся в четверг утром в Керченском проливе
По информации
В готовности находятся подразделения Южного регионального
Также на оснащении группы спасателей находится малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон» и гидролокатор бокового обзора.
Как сообщалось, в 3:30 мск в среду в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала» (судовладелец Gunes shipping, Турция, класс регистра судоходства Украины, флаг Панама).
Судно следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту находился экипаж в составе 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии).
По информации «Росморречфлота», причиной морской катастрофы стал шторм. Сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул.
В первый день поисков спасатели извлекли из воды тела трех погибших моряков. Один член экипажа был спасен.