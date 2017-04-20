Мужчина пострадал в загоревшейся машине в Спасском районе
Возгорание произошло неисправность механизмов транспортного средства.
Возгорание произошло неисправность механизмов транспортного средства.
Пассажир автомобиля пострадал при пожаре в загоревшейся машине у села Малое Сущево в Спасском районе, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Возгорание «ВАЗ-2115» произошло около шести часов вечера в минувшую среду, 19 апреля.
Ожоги 1−2 степени 5% тела получил 29-летний пассажир машины. От госпитализации он отказался. Причиной ЧП стала неисправность механизмов транспортного средства.