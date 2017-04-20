Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Путин уличил Кадырова во лжи
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Что делать, если пришла опека
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают бетонные блокпосты
РФ не запретила "опасный порошок": поставки из США
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
22Цвет нации
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
12:30 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Мужчина пострадал в загоревшейся машине в Спасском районе

Возгорание произошло неисправность механизмов транспортного средства.

Пассажир автомобиля пострадал при пожаре в загоревшейся машине у села Малое Сущево в Спасском районе, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Возгорание «ВАЗ-2115» произошло около шести часов вечера в минувшую среду, 19 апреля.

Ожоги 1−2 степени 5% тела получил 29-летний пассажир машины. От госпитализации он отказался. Причиной ЧП стала неисправность механизмов транспортного средства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Оренбурге мужчина расстрелял детей из пневматического оружия
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В Петербурге на месяц закроют проезд по каналам и рекам
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь