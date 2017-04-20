Мужчина чудом выжил при падении с высоты 5-этажного дома в ВКО

По информации ДЧС ВКО, 49-летний сотрудник строительной бригады выполнял работы на крыше одного из зданий. Примечательно, что кровля строения соединена с соседним зданием несколькими балками и небольшим перекрытием.

«Мужчине понадобились инструменты, и он решил срезать путь. Он прошел через небольшое соединительное перекрытие между зданиями на высоте 12 метров. По предварительным данным, он не заметил в темноте узкий проем прямо в стене и провалился в него. Возможно, это пространство меньше метра шириной для утеплителя в стене — оно очень узкое и идет от самой крыши до первого этажа. Получилось, что мужчина свалился с высоты и застрял внизу в узкой щели. На место незамедлительно выехали спасатели, пришлось экстренно решать, как достать пострадавшего из этого желоба», — рассказали в ДЧС ВКО.

Решение пришло достаточно быстро.

«Мы организовали навески в двух местах. Закрепили веревки. Два спасателя спустились вниз. Мужчина подавал признаки жизни, реагировал на наши вопросы. Зафиксировав его на жесткие носилки, мы подняли их наверх. После передали сотрудникам скорой помощи», — рассказывает инженер-спасатель специализированного отряда Алибек Токенов.

Как рассказали в первой городской больнице, мужчина был доставлен к ним со сложными открытыми переломами, в состоянии средней степени тяжести. Сейчас пострадавшему необходимо провести ряд медицинских процедур, и проанализировать его дальнейшее состояние.