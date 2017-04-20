Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Путин уличил Кадырова во лжи
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Что делать, если пришла опека
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Жена о результатах анализов Караченцева на рак
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
22Цвет нации
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
12:43 (мск), источник: Tengrinews

Мужчина чудом выжил при падении с высоты 5-этажного дома в ВКО

В Усть-Каменогорске рабочий случайно провалился в узкий зазор в стене, предназначенный для утеплителя. В результате пострадавший упал с высоты пятиэтажного дома и при этом остался жив. Спасателям пришлось организовать целую операцию, чтобы вызволить пострадавшего из желоба, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По информации ДЧС ВКО, 49-летний сотрудник строительной бригады выполнял работы на крыше одного из зданий. Примечательно, что кровля строения соединена с соседним зданием несколькими балками и небольшим перекрытием.

«Мужчине понадобились инструменты, и он решил срезать путь. Он прошел через небольшое соединительное перекрытие между зданиями на высоте 12 метров. По предварительным данным, он не заметил в темноте узкий проем прямо в стене и провалился в него. Возможно, это пространство меньше метра шириной для утеплителя в стене — оно очень узкое и идет от самой крыши до первого этажа. Получилось, что мужчина свалился с высоты и застрял внизу в узкой щели. На место незамедлительно выехали спасатели, пришлось экстренно решать, как достать пострадавшего из этого желоба», — рассказали в ДЧС ВКО.

Решение пришло достаточно быстро.

«Мы организовали навески в двух местах. Закрепили веревки. Два спасателя спустились вниз. Мужчина подавал признаки жизни, реагировал на наши вопросы. Зафиксировав его на жесткие носилки, мы подняли их наверх. После передали сотрудникам скорой помощи», — рассказывает инженер-спасатель специализированного отряда Алибек Токенов.

Как рассказали в первой городской больнице, мужчина был доставлен к ним со сложными открытыми переломами, в состоянии средней степени тяжести. Сейчас пострадавшему необходимо провести ряд медицинских процедур, и проанализировать его дальнейшее состояние.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назарбаев встретился с представителями творческой интеллигенции
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь