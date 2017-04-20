Гибель призывника из Челябинской области расследуется в Перми

Солдат-срочник из Челябинской области погиб на авиабазе Большое Савино (Пермский край) — по предварительным данным, призывник покончил с собой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на 20 апреля, по некоторым данным, уроженец Карталов в момент трагедии находился в карауле.

Как сообщил председатель Союза призывников России Марсель Хазиев на своей странице в соцсети, общественная организация держит вопрос на контроле.

По факту гибели призывника проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.