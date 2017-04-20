Гибель призывника из Челябинской области расследуется в Перми
Инцидент произошел минувшей ночью на авиабазе Большое Савино.
Инцидент произошел минувшей ночью на авиабазе Большое Савино.
Инцидент произошел в ночь на 20 апреля, по некоторым данным, уроженец Карталов в момент трагедии находился в карауле.
Как сообщил председатель Союза призывников России Марсель Хазиев на своей странице в соцсети, общественная организация держит вопрос на контроле.
По факту гибели призывника проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.