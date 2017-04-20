В Алматы похитили человека

Похищение произошло в Алатауском районе города. Как рассказали родственники, Алиев Самир, 1987 г.р., является предпринимателем. Сегодня около 4 часов утра он возвращался домой на своем автомобиле Mercedes-Benz G-класса. За рулем был трезвый водитель. Со слов данного свидетеля, родственникам похищенного удалось узнать, что при подъезде к дому Mercedes заблокировали красный Subaru Outback и белый ВАЗ 2114. Злоумышленники вытащили Самира из машины, и, применяя физическую силу, посадили в один из своих автомобилей. После чего скрылись.

В Алматы 20 апреля рано утром из собственной машины похитили мужчину, передает Zakon.kz.

«По дороге он звонил отцу, чтобы тот открыл ворота, но не доехал. Отец начал переживать, набрал кафе, там дали номер трезвого водителя, он и рассказал все. Его били и посадили в автомашину марки Subaru Outback красного цвета», — сообщил брат пропавшего.

Родные Самира Алиева обращаются к общественности с просьбой оказать содействие в его поисках и сообщить в полицию любую информацию, которая может быть известна по факту похищения. В ДВД Алматы сообщили следующее по данному факту:

«В Алатауском районе сегодня поступило заявление от жителя Алматы об исчезновении временно неработающего гражданина Алиева. Начаты розыскные мероприятия. Обстоятельства устанавливают».