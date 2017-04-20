В Волгограде коммерсант присвоил 2 миллиона рублей из благотворительного фонда
В Волгограде к длительному сроку заключения приговорен коммерсант, похитивший из благотворительных денег более 2 миллионов рублей.
В Волгограде к длительному сроку заключения приговорен коммерсант, похитивший из благотворительных денег более 2 миллионов рублей.
Вынесен приговор индивидуальному предпринимателю Александру Мунину.
Как сообщили VOLGOGRADRU в
Приговором суда Мунину назначено наказание в виде 7 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.