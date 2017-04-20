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16:21 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде коммерсант присвоил 2 миллиона рублей из благотворительного фонда

В Волгограде к длительному сроку заключения приговорен коммерсант, похитивший из благотворительных денег более 2 миллионов рублей.

Вынесен приговор индивидуальному предпринимателю Александру Мунину.

Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе регионального СУ СК РФ, установлено, что в начале сентября 2014 года некоммерческим фондом было пожертвовано 20 миллионов рублей на благоустройство пешеходной части улицы 50 лет Октября Красноармейского района города Волгограда. В качестве подрядчика выступил коммерсант Мунин, которому была перечислена предоплата в размере 100% от благотворительной суммы. В конце декабря 2014 года и в апреле 2015 года коммерсант предоставил в фонд акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. При этом, как установлено следствием, в документах предприниматель завысил стоимость выполненных им работ на 2 миллиона 100 тысяч рублей. До настоящего времени весь комплекс мероприятий по благоустройству объекта предпринимателем не выполнен.

Приговором суда Мунину назначено наказание в виде 7 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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