В Кишиневе появились пострадавшие от снегопада

Информацию о пострадавших корреспонденту Sputnik в четверг предоставили в приемном покое Института скорой медицинской помощи.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. В Кишиневе пострадали люди от ветвей деревьев, падающих из-за давящего на них снега.

В Больницу скорой помощи поступили мужчина и женщина. Их состояние оценивается как стабильное, здоровью принесен незначительный ущерб.

Мужчина пострадал от упавшей ветки, повредившей и его автомобиль. Женщина также получила травму от упавшей ветки.

В ночь на четверг в Кишиневе выпал снег. Снегопад продолжается до сих пор и, как ожидается, продлится еще несколько дней.