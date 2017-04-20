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12:38 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе появились пострадавшие от снегопада

В столице уже есть пострадавшие от ветвей, упавших под давлением снега.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. В Кишиневе пострадали люди от ветвей деревьев, падающих из-за давящего на них снега.

Информацию о пострадавших корреспонденту Sputnik в четверг предоставили в приемном покое Института скорой медицинской помощи.

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В Больницу скорой помощи поступили мужчина и женщина. Их состояние оценивается как стабильное, здоровью принесен незначительный ущерб.

Мужчина пострадал от упавшей ветки, повредившей и его автомобиль. Женщина также получила травму от упавшей ветки.

В ночь на четверг в Кишиневе выпал снег. Снегопад продолжается до сих пор и, как ожидается, продлится еще несколько дней.

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