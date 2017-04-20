В Кишиневе появились пострадавшие от снегопада
В столице уже есть пострадавшие от ветвей, упавших под давлением снега.
В столице уже есть пострадавшие от ветвей, упавших под давлением снега.
КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. В Кишиневе пострадали люди от ветвей деревьев, падающих
Информацию о пострадавших корреспонденту Sputnik в четверг предоставили в приемном покое Института скорой медицинской помощи.
В Больницу скорой помощи поступили мужчина и женщина. Их состояние оценивается как стабильное, здоровью принесен незначительный ущерб.
Мужчина пострадал от упавшей ветки, повредившей и его автомобиль. Женщина также получила травму от упавшей ветки.
В ночь на четверг в Кишиневе выпал снег. Снегопад продолжается до сих пор и, как ожидается, продлится еще несколько дней.