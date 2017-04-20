В Сызрани пьяный водитель без прав врезался в столб, уходя от погони ДПС
В отношении нарушителя были составлены административные материалы.
В отношении нарушителя были составлены административные материалы.
В четверг, 20 апреля, в Сызрани нетрезвый водитель без прав, уходя от погони ДПС, врезался в столб, сообщает
Около трех часов ночи на ул. Советской внимание наряда ДПС привлекла белая «пятерка». Автомобиль несколько раз выезжал на встречную полосу, проезжал на красный сигнал светофора и двигался по дороге с односторонним движением в противоположном разрешенному направлении.
Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. После продолжительного преследования, нарушитель не справился с управлением и врезался в световую опору ЛЭП на кольцевой развязке по ул. Урицкого. После этого водитель выбежал из автомобиля, но через пару десятков метров был задержан.
Как сообщает
В отношении нарушителя были составлены административные материалы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства при которых нарушитель оказался за рулем автомобиля.