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14:07 (мск), источник: Volga News

В Сызрани пьяный водитель без прав врезался в столб, уходя от погони ДПС

В отношении нарушителя были составлены административные материалы.

В четверг, 20 апреля, в Сызрани нетрезвый водитель без прав, уходя от погони ДПС, врезался в столб, сообщает ktv-ray.ru.

Около трех часов ночи на ул. Советской внимание наряда ДПС привлекла белая «пятерка». Автомобиль несколько раз выезжал на встречную полосу, проезжал на красный сигнал светофора и двигался по дороге с односторонним движением в противоположном разрешенному направлении.

Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. После продолжительного преследования, нарушитель не справился с управлением и врезался в световую опору ЛЭП на кольцевой развязке по ул. Урицкого. После этого водитель выбежал из автомобиля, но через пару десятков метров был задержан.

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД Сызрани, за рулем автомобиля находился безработный 22-летний сызранец без прав и документов на машину. Кроме того, освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства при которых нарушитель оказался за рулем автомобиля.

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