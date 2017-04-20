В гимназии в Киеве произошло ЧП: пострадали 10 детей
Инцидент произошел в Подольском районе.
Инцидент произошел в Подольском районе.
В помещении киевской гимназии взорвался порошковый огнетушитель, в результате чего пострадали 10 детей.
Об этом сообщили в Facebook участники соцгруппы «Киев оперативный».
Случай произошел в четверг утром, 20 апреля, на улице Введенская, 35.
По данным
«Необходимо промывание глаз. Взрыв произошел
Как сообщал «Обозреватель», в столичной школе № 123 дети налили в кулер с водой «Доместос», в результате чего тяжело отравилась школьница.
Также сообщалось о массовом отравлении детей едой в одной из школ на Киевщине.