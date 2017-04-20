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12:57 (мск), источник: УралПолит.ру

Юный водитель сбил восьмилетнего мальчика в Березовском

БЕРЕЗОВСКИЙ, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Березовском 18-летний водитель за рулем легкового автомобиля сбил школьника.

ДТП произошло 19 апреля, когда 8-летний мальчик перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому перекрестку слева направо по ходу движения автомобиля. С тупой травмой живота ребенок был госпитализирован с места аварии.

«Мама мальчика, которая в момент ДТП находилась дома с младшим ребенком, пояснила, что в том месте, где произошло ДТП, ребенок вообще не должен был идти, в маршруте движения сына из школы нет этого перекрестка, а маршрут был составлен с учетом безопасности и с соблюдением ПДД. Сотрудники ГИБДД выяснили, что ребенок, возвращаясь из школы, зашел в гости к друзьям. Возвращаясь от них домой, попал в ДТП», — сообщили «УралПолит.Ru» в отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщил сотрудникам полиции водитель, ребенок выбежал из-за встречного автомобиля.

«В Свердловской области все чаще дети провоцируют ДТП. Дети-пешеходы, нарушая ПДД или отвлекаясь от дороги, получают травмы в результате наезда на них транспортных средств», — отмечают в ведомстве.

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