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17:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевске насмерть разбился мотоциклист

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Ночью 20 апреля в Альметьевске насмерть разбился мотоциклист, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Авария произошла в 2.45 на проспекте Строителей. 22-летний водитель мотоцикла «Ямаха» превысил скорость, налетел на бордюрный камень и опрокинулся.

В результате ДТП мотоциклист скончался в больнице от полученных травм. Как стало известно, мужчина был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

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