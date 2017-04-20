В Альметьевске насмерть разбился мотоциклист

Авария произошла в 2.45 на проспекте Строителей. 22-летний водитель мотоцикла «Ямаха» превысил скорость, налетел на бордюрный камень и опрокинулся.

В результате ДТП мотоциклист скончался в больнице от полученных травм. Как стало известно, мужчина был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.