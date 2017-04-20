СК подтвердил задержание бизнесмена Эрнеста Алексеева
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении имущественного ущерба без признаков хищения.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении имущественного ущерба без признаков хищения.
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Председатель совета директоров холдинга Yaraw Эрнест Алексеев задержан, соответствующую информацию подтвердила в четверг Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Сообщения о задержании Алексеева появились в ряде белорусских СМИ утром в пятницу, а вскоре информацию подтвердили в СК.
«Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении Эрнеста Алексеева. Дело возбуждено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч. 2 ст. 216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила Гончарова в четверг.
По словам представителя СК, Алексеев задержан, сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Компания Алексеева Yaraw работает на рынке Туркменистана, где занимается поставками белорусской техники — в том числе, «Амкодора» и «МАЗа». Фирма «Ярав» продает белорусскую технику и в другие страны Средней Азии.