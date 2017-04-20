Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Разрушен один из главных мифов при лечении зубов
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают бетонные блокпосты
РФ не запретила "опасный порошок": поставки из США
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
13:19 (мск), источник: Sputnik.by

СК подтвердил задержание бизнесмена Эрнеста Алексеева

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении имущественного ущерба без признаков хищения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Председатель совета директоров холдинга Yaraw Эрнест Алексеев задержан, соответствующую информацию подтвердила в четверг Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Сообщения о задержании Алексеева появились в ряде белорусских СМИ утром в пятницу, а вскоре информацию подтвердили в СК.

«Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении Эрнеста Алексеева. Дело возбуждено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч. 2 ст. 216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила Гончарова в четверг.

По словам представителя СК, Алексеев задержан, сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Компания Алексеева Yaraw работает на рынке Туркменистана, где занимается поставками белорусской техники — в том числе, «Амкодора» и «МАЗа». Фирма «Ярав» продает белорусскую технику и в другие страны Средней Азии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Видеофакт: флешмоб артистов Cirque du Soleil прошел в Минске
ФСБ: заказчик теракта в Петербурге «практически установлен»
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь