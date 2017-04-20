СК подтвердил задержание бизнесмена Эрнеста Алексеева

Сообщения о задержании Алексеева появились в ряде белорусских СМИ утром в пятницу, а вскоре информацию подтвердили в СК.

«Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении Эрнеста Алексеева. Дело возбуждено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч. 2 ст. 216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила Гончарова в четверг.

По словам представителя СК, Алексеев задержан, сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Компания Алексеева Yaraw работает на рынке Туркменистана, где занимается поставками белорусской техники — в том числе, «Амкодора» и «МАЗа». Фирма «Ярав» продает белорусскую технику и в другие страны Средней Азии.