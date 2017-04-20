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13:22 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани начали проверку после отравления четырех человек бытовым газом

КРАСНОДАР, 20 апр — РИА Новости. Следователи в Успенском районе Кубани проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек с признаками отравления бытовым газом, еще двое отправившихся доставлены в больницу, сообщила пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

«Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения в селе Успенском четырех человек в возрасте от 19 до 21 года с признаками отравления бытовым газом, двое из которых скончались», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, трое молодых людей и девушка в бессознательном состоянии были обнаружены в среду в одном из частных домов в селе. По приезду скорой помощи медработники констатировали смерть двух 21-летних молодых людей.

Как уточнили в СК РФ по региону, предполагается, что причиной отравления газом стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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