На Кубани начали проверку после отравления четырех человек бытовым газом

«Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения в селе Успенском четырех человек в возрасте от 19 до 21 года с признаками отравления бытовым газом, двое из которых скончались», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, трое молодых людей и девушка в бессознательном состоянии были обнаружены в среду в одном из частных домов в селе. По приезду скорой помощи медработники констатировали смерть двух 21-летних молодых людей.

Как уточнили в СК РФ по региону, предполагается, что причиной отравления газом стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.