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13:12 (мск), источник: ТАСС

Глава ФСБ: заказчик теракта в Петербурге «практически установлен»

Александр Бортников также добавил, что расследование дела продолжается.

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17
фотографий
17
фотографий

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ФСБ практически установила личность заказчика теракта, который был совершен в Санкт-Петербурге 3 апреля. Об этом сообщил глава cлужбы Александр Бортников.

Бортников добавил, что расследование дела о теракте продолжается. «То, что официально предъявлено (обвинение), это как раз свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метрополитене», — добавил Бортников.

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Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство, пострадавшими при взрыве признаны 102 человека. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро «Площадь Восстания». Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины — им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

6 апреля СК сообщил о задержании восьми подозреваемых по уголовному делу — Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое — в Москве. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Позднее был задержан еще один подозреваемый — Аброр Азимов, который, по данным ФСБ, осуществил подготовку террориста-смертника. Басманный суд Москвы 20 апреля рассмотрит вопрос об аресте по делу о теракте также его брата, Акрама Азимова, задержанного в среду в Подмосковье.

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