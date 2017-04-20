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13:38 (мск), источник: РБК

На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ

Спецслужбы считают, что на организаторов теракта повлияли пропагандисты запрещенного в России «Исламского государства». Среди возможных идеологов атаки источники РБК называют Ислама Атабиева по прозвищу «Абу Джихад».

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17
фотографий
17
фотографий

«Абу Джихад»

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет проверяют идеологов «Исламского государства» на причастность к теракту в метро Санкт-Петербурга, рассказал РБК собеседник в Национальном антитеррористическом комитете и подтвердил источник, знакомый с ходом дела.

По их словам, организаторов атаки могла вдохновить пропаганда из-за рубежа, в том числе, от Ислама Атабиева по прозвищу «Абу Джихад».

Саму атаку обычно планирует человек, находящийся не в России, отметил собеседник в НАК. А непосредственной организацией занимаются члены группировки «рангом пониже», которые через социальные сети договариваются о создании «разовой банды».

Члены такой группировки, как правило, не знакомы друг с другом и видятся лишь незадолго до акции, после которой, если они остаются в живых, разъезжаются по своим городам и населенным пунктам до следующей атаки
Национальный антитеррористический комитет

Несколько арестованных по делу о теракте в метро подтвердили на допросах, что они изучали в интернете пропагандистские материалы, посвященные радикальным движениям, заметил собеседник в НАК. Эту информацию подтвердил источник, знакомый с ходом дела.

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Ислам Атабиев — одна из наиболее влиятельных фигур среди русскоязычных и кавказских боевиков «Исламского государства», писала Газета.ру. Атабиев родился в Карачаево-Черкесии в 1983 году, учился в египетском религиозном университете Аль-Азхар, с 2011 года находится на территории Сирии. «Атабиев — один из ключевых идеологов “Исламского государства”. Он лично не планирует теракты, он лишь убеждает в их необходимости: записывает ролики, мотивирующие проповеди и так далее», — сказал источник РБК в НАК.

Адвокат Армен Задоян, защищающий Аброра Азимова, которого ФСБ называла предполагаемым организатором теракта, отказался отвечать на вопрос, фигурирует ли имя Ислама Атабиева в уголовном деле. Адвокат Муса Абдулвахабов, представляющий интересы обвиняемой по этому же делу Шохисты Каримовой, сказал РБК, что следствие интересовалось у Каримовой, знакомы ли ей имена нескольких людей. По его словам, помимо имени Акбарджона Джалилова, взорвавшего бомбу на перегоне станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» и оставившего второе взрывное устройство на станции «Площадь Восстания», следователь называл «еще какие-то три фамилии».

Днем в четверг, 20 апреля, глава ФСБ Александр Бортников сказал журналистам, что организатор теракта «практически установлен». Его имя он не назвал.

Дело о теракте

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Правоохранительные органы предполагают, что Джалилов был связан с «радикальным подпольем, которое симпатизирует «Исламскому государству», рассказывал ранее собеседник РБК, знакомый с ходом расследования. В ноябре 2015 года Джалилов был в Турции и мог посещать Сирию, писало агентство Reuters. Из Турции он был депортирован в декабре 2016 года, сообщала турецкая газета Yeni Akit и подтверждал источник РБК, близкий к турецкому правительству. По словам собеседника, смертник превысил сроки пребывания в стране.

18 апреля Басманный суд арестовал Аброра Азимова. По данным спецслужбы, он «осуществил подготовку террориста-смертника» Джалилова. «На арест я согласен. С тем, что я признал свою причастность к подготовке взрыва, я не согласен. Мое участие есть, но непрямое. Я не осознавал, что я помогаю теракту. Мне дали команду, и я ее выполнил», — заявил Азимов в суде. Он не успел рассказать, что именно он сделал, поскольку его прервали судья и следователь.

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7 апреля были арестованы еще восемь фигурантов дела, в том числе Содик Ортиков и Шахиста Каримова. «Джалилов, используя ряд абонентских номеров операторов сотовой связи, контактировал с возможными организаторами и соучастниками преступления, находящимися в городе Москве, — процитировала материалы дела судья Басманного суда Елена Ленская. — Джалилов неоднократно осуществлял звонки на абонентский номер, с которого в дальнейшем осуществлялись звонки на номер Ортикова».

Ортиков заявил, что найденные у него боеприпасы могли принадлежать его напарнику по работе, с которым он вместе жил. В свою очередь адвокат Каримовой Абдулвахабов в суде рассказал, что оружие было подброшено. «Я не помню случаев, когда оперативные службы появлялись бы в месте проведения обыска прежде, чем следователи. А здесь это было допущено. Я абсолютно уверен, что граната, детонаторы и микросхемы были подложены именно этими людьми в масках», — сказал адвокат.

По его словам, оперативники и следователи заставили Каримову оставить на найденных боеприпасах биологические следы: они требовали от нее «потереть детонатором волосяной покров головы и подмышечные впадины».

Это, по словам Абдулвахабова, отражено в протоколе допроса Каримовой.

Жертвами теракта в метро Санкт-Петербурга стали 15 человек, включая террориста-смертника, более 60 пострадали. Эксперты, опрошенные РБК, пришли к выводу, что бомба, обезвреженная на «Площади Восстания», характерна скорее для ближневосточных исламистов, чем для северокавказского бандподполья. Ни одна из террористический организаций не взяла на себя ответственность за атаку.

Комментарии
4
Александр Романов
Когда дело касается "чести мундира" - "На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ". - Да хоть самого дьявола. И докажут его причастность. Это ведь не убийства правозащитников или оппозиционеров расследовать. (Этих то не жалко...)
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Берёзка
Спасибо ФСБ за работу! Терракты происходят по всему миру и для предотвращения убийств мирных жителей необходимо объединять усилия спецслужб всех стран.
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AГРОПРОМИЗДАТ
К сожалению, бдительность граждан не надлежащая. У дверей свертки в Питере многократно кто-то оставлял. Характерно, что рынок на Сенной преобразился - исчезли ненавидящие взгляды и он уменьшился на треть.
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