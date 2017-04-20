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13:36 (мск), источник: РИА Новости

В администрации Миасса второй раз за неделю проходят обыски

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники ГУМВД России по Челябинской области второй раз на текущей неделе проводят выемку документов в администрации города Миасс, которая связана с распределением срезки асфальта в 2016 году, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Источник: РИА Новости

Во вторник следователи ГУМВД России по Челябинской области в сопровождении ОМОН проводили оперативно-разыскные мероприятия в администрации. Правоохранители изъяли документы, касающиеся аренды земли с 2015 года и до настоящего времени. Пресс-служба ГУМВД России по области позже подтвердила данную информацию.

«Сегодня утром в администрации Миасского городского округа продолжились оперативные мероприятия по обследованию документов по распределению срезки асфальта в сентябре 2016 года. Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД по Миассу совместно с представителями отдела по борьбе с оргпреступностью ГУМВД России по Челябинской области получили от сотрудников администрации интересующие бумаги», — говорится в сообщении.

Оперативники изучают документы по обращениям граждан в правоохранительные органы, уточняет пресс-служба.

В пресс-службе ГУМВД России по региону пока не прокомментировали оперативные мероприятия в администрации Миасса.

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