В Чайковском мужчину ограбили из чувства мести
В полицию обратился 32-летний мужчина. В его квартиру ворвались двое неизвестных, избили его, ударили ножом его подругу, а потом вынесли из жилья бытовую электронику.
В полицию обратился 32-летний мужчина. В его квартиру ворвались двое неизвестных, избили его, ударили ножом его подругу, а потом вынесли из жилья бытовую электронику.
По «горячим следам» грабители были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых жителей Чайковского, оба в возрасте 25 лет. В отделении полиции выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемые были пьяны.
Поводом для нападения послужила месть за общую знакомую потерпевших и подозреваемых. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.