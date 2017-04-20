В Чайковском мужчину ограбили из чувства мести

По «горячим следам» грабители были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых жителей Чайковского, оба в возрасте 25 лет. В отделении полиции выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемые были пьяны.

Поводом для нападения послужила месть за общую знакомую потерпевших и подозреваемых. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.