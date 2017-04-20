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13:38 (мск), источник: Новости Перми

В Чайковском мужчину ограбили из чувства мести

В полицию обратился 32-летний мужчина. В его квартиру ворвались двое неизвестных, избили его, ударили ножом его подругу, а потом вынесли из жилья бытовую электронику.

По «горячим следам» грабители были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых жителей Чайковского, оба в возрасте 25 лет. В отделении полиции выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемые были пьяны.

Поводом для нападения послужила месть за общую знакомую потерпевших и подозреваемых. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

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