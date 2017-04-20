Начальник РОВД задержан за миллионные взятки
Антикоррупционной службой задержан начальник ОВД Тайыншинского района СКО полковник полиции Петр Мартынюк.
Антикоррупционной службой задержан начальник ОВД Тайыншинского района СКО полковник полиции Петр Мартынюк.
19 апреля высокопоставленный полицейский был «взят» с поличным при получении взятки в 500 тыс. тенге за переквалификацию и заключение процессуального соглашения по уголовному делу. Об этом сообщает
Следствие установило, что роковая для Мартынюка мзда в 500 тыс. тенге была лишь одной из целого ряда. Общая сумма полученных полицейским взяток составила 1,85 млн тенге. Полковник водворен в петропавловский изолятор. Ведется следствие.