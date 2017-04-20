Начальник РОВД задержан за миллионные взятки

19 апреля высокопоставленный полицейский был «взят» с поличным при получении взятки в 500 тыс. тенге за переквалификацию и заключение процессуального соглашения по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции.



Следствие установило, что роковая для Мартынюка мзда в 500 тыс. тенге была лишь одной из целого ряда. Общая сумма полученных полицейским взяток составила 1,85 млн тенге. Полковник водворен в петропавловский изолятор. Ведется следствие.