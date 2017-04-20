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13:55 (мск), источник: ТАСС

Установлены личности трех погибших при крушении сухогруза в Черном море

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Личности трех моряков, погибших при крушении сухогруза «Герои Арсенала» в акватории Черного моря, установлены. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Трое погибших, чьи тела были накануне обнаружены в районе крушения, предварительно, опознаны. Это россиянин Андрей Ведерников — старший помощник капитана, и два гражданина Украины — матрос Николай Ганчевский и моторист Гончаренко», — сказал источник.

Стоящий на рейде сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа — девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти моториста, гражданина Украины, который был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.

На данный момент все еще остается неизвестной судьба восьми членов экипажа.

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