Установлены личности трех погибших при крушении сухогруза в Черном море

«Трое погибших, чьи тела были накануне обнаружены в районе крушения, предварительно, опознаны. Это россиянин Андрей Ведерников — старший помощник капитана, и два гражданина Украины — матрос Николай Ганчевский и моторист Гончаренко», — сказал источник.

Стоящий на рейде сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа — девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти моториста, гражданина Украины, который был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.

На данный момент все еще остается неизвестной судьба восьми членов экипажа.