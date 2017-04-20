Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Плохой начальник полезен для подчиненных
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Жена о результатах анализов Караченцева на рак
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Украина потеряла 40 миллиардов из-за «патриотизма» – депутат Рады
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
22Цвет нации
8Возвращение христиан в Каракош
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
13:41 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Нижнем Тагиле семья пенсионеров стала жертвой мошенничества

Законная сделка или мошенничество? Семья пенсионеров из Нижнего Тагила начала строить дом, когда узнала, что участок земли под ним продан вместе с постройкой.

Теперь в ситуации разбираются суды, дело уже дошло до областного. Они не смотрят друг другу в глаза: семья Салий и Екатерина Бурлакова уже давно встречаются только в суде. Они познакомились в 2008 году. Тогда у Бурлаковой был в аренде участок муниципальной земли. Но выкупить его можно было только тогда, когда на земле появится дом. Это и планировали сделать пенсионеры из Нижнего Тагила, когда брали землю в субаренду.

«Вплотную участком занялись в 2012 году. Мы начали с фундамента, участок спланировали, вырубили деревья. Привели в порядок и начали строительство бани», — рассказывает житель Нижнего Тагила Василий Салий.

Наняли рабочих, возвели фундамент и уже собирались подать заявление на выкуп участка, но оказалось, что участок уже купила и снова продала другим людям Бурлакова — вместе с недостроенным домом. Пенсионеры обратились в суд с заявлением о мошенничестве. И в Нижнем Тагиле их правоту признали.

Екатерине Бурлаковой назначили 3 года лишения свободы условно и обязали выплатить семье Салий почти 2 миллиона рублей компенсации. Адвокаты подсудимой подали апелляцию. Но судья оставила приговор без изменений.

Сторона обвинения решением суда вполне довольна, хотя изначально прокурор настаивал на реальном сроке. Но сама подсудимая по-прежнему считает себя невиновной и уже пообещала: она будет добиваться отмены приговора в суде высшей инстанции.

«Мы с защитой бьемся-бьемся, все, что приводится в довод, все отклоняется. Если честно, я не сильно сведуща в юридических делах, но как мне говорил адвокат, мы дальше будем подавать жалобу в Конституционный суд», — заявила жительница Екатеринбурга Екатерина Бурлакова.

Для этого у защиты есть 10 суток. По истечению этого срока в силу вступят законные требования суда, и тогда выплатить пенсионерам компенсацию все-таки придется. Но их будущий дом, скорее всего, так и останется только проектом на бумаге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Знаменитый прорицатель назвал точную дату начала Третьей мировой
Девушка отсудила 45 тысяч за лишение девственности на осмотре
Знаменитый прорицатель назвал точную дату начала Третьей мировой
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
Голодец анонсировала переход на электронные трудовые книжки
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь