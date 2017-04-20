В Нижнем Тагиле семья пенсионеров стала жертвой мошенничества

Теперь в ситуации разбираются суды, дело уже дошло до областного. Они не смотрят друг другу в глаза: семья Салий и Екатерина Бурлакова уже давно встречаются только в суде. Они познакомились в 2008 году. Тогда у Бурлаковой был в аренде участок муниципальной земли. Но выкупить его можно было только тогда, когда на земле появится дом. Это и планировали сделать пенсионеры из Нижнего Тагила, когда брали землю в субаренду.

«Вплотную участком занялись в 2012 году. Мы начали с фундамента, участок спланировали, вырубили деревья. Привели в порядок и начали строительство бани», — рассказывает житель Нижнего Тагила Василий Салий.

Наняли рабочих, возвели фундамент и уже собирались подать заявление на выкуп участка, но оказалось, что участок уже купила и снова продала другим людям Бурлакова — вместе с недостроенным домом. Пенсионеры обратились в суд с заявлением о мошенничестве. И в Нижнем Тагиле их правоту признали.

Екатерине Бурлаковой назначили 3 года лишения свободы условно и обязали выплатить семье Салий почти 2 миллиона рублей компенсации. Адвокаты подсудимой подали апелляцию. Но судья оставила приговор без изменений.

Сторона обвинения решением суда вполне довольна, хотя изначально прокурор настаивал на реальном сроке. Но сама подсудимая по-прежнему считает себя невиновной и уже пообещала: она будет добиваться отмены приговора в суде высшей инстанции.

«Мы с защитой бьемся-бьемся, все, что приводится в довод, все отклоняется. Если честно, я не сильно сведуща в юридических делах, но как мне говорил адвокат, мы дальше будем подавать жалобу в Конституционный суд», — заявила жительница Екатеринбурга Екатерина Бурлакова.