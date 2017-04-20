В колонии Пермского края заключённый подрался с надзирателем

Суд Чердыни вынес новый приговор заключённому ИК-11. 30-летнего мужчину признали виновным по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

В феврале 2017 года сотрудник колонии нашёл у заключённого телефон. Так как телефон запрещён к использованию в исправительной колонии, средство связи у него изъяли.

«Заключённый попытался вновь забрать сотовый телефон у сотрудника ИК-11, с этой целью он нанес ему побои. Несмотря на оказанное сопротивление, запрещенный предмет у осужденного был изъят», — сообщили в пресс-службе Ныробской прокуратуры Пермского края.

Суд учёл, что предыдущее наказание мужчина ещё не отбыл, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в ИК строгого режима.