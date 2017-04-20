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14:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мужчину смыло течением на дамбе в Новосибирской области

В селе Мотково Мошковского района сегодня утонул мужчина. Несколько домов из-за паводка там оказались отрезаны от цивилизации. И вот один из местных жителей решил перебраться через затопленную дамбу и сорвался.

Источник: Вести - Новосибирск

Дмитрий Щербаков, корреспондент: «Наша съемочная группа сейчас работает в Мошковском районе в селе Мотково. Река Ора разлилась буквально за пару дней. Это — единственная переправа из одной части деревни в другую. Скорость течения реки высокая. Здесь и утонул человек. Он пытался выбраться с территории, которая сейчас, по сути, остров. Погибший мужчина пытался переправиться, его снесло течением. Местные жители питались оказать помощь, но это не удалось. Сегодня утром приезжали полицейские, но перебраться на другую сторону они не смогли. Сейчас ждут команду водолазов, тело утонувшего не найдено. Мы продолжаем работу».

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