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14:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми ищут водителя, сбившего мальчика на пешеходном переходе

Ребёнок переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Полиция разыскивает автомобилиста, сбившего ребёнка на пешеходном переходе. Как рассказали в ГИБДД, авария произошла утром 18 апреля в Индустриальном районе Перми.

10-летний мальчик в 11.25 переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на улице Рязанской. Его, при повороте налево на улице Советской, сбил неустановленный водитель. Ребёнок получил травму.

Всем, кому что-либо известно об аварии, просьба сообщить по телефонам 280−00−01 или «02».

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