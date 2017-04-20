В Перми ищут водителя, сбившего мальчика на пешеходном переходе
Ребёнок переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
Ребёнок переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
Полиция разыскивает автомобилиста, сбившего ребёнка на пешеходном переходе. Как рассказали в ГИБДД, авария произошла утром 18 апреля в Индустриальном районе Перми.
10-летний мальчик в 11.25 переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на улице Рязанской. Его, при повороте налево на улице Советской, сбил неустановленный водитель. Ребёнок получил травму.
Всем, кому