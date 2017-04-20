В Перми ищут водителя, сбившего мальчика на пешеходном переходе

Полиция разыскивает автомобилиста, сбившего ребёнка на пешеходном переходе. Как рассказали в ГИБДД, авария произошла утром 18 апреля в Индустриальном районе Перми.

10-летний мальчик в 11.25 переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на улице Рязанской. Его, при повороте налево на улице Советской, сбил неустановленный водитель. Ребёнок получил травму.