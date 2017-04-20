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14:03 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже задержан серийный угонщик автомобилей

В Воронеже сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в серии автомобильных угонов и их краже.

Полицейские говорят, что злоумышленник вскрывал автомобили ножницами или другими подручными средствами. Далее, он отвозил угнанные машины в Семилукский район, где производил замену регистрационных знаков. После этих операций мужчина оставлял автомобили храниться на территории гаражного кооператива в Воронеже.

Было установлено, что подозреваемый угнал 4 машины марки «ВАЗ» из разных районов Воронежа и области, а также украл автомобильный аккумулятор. Злоумышленника задержали, когда он вернулся к одному из брошенных автомобилей. Позже, в отделении полиции он дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража». В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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