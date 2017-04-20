В Воронеже задержан серийный угонщик автомобилей

Полицейские говорят, что злоумышленник вскрывал автомобили ножницами или другими подручными средствами. Далее, он отвозил угнанные машины в Семилукский район, где производил замену регистрационных знаков. После этих операций мужчина оставлял автомобили храниться на территории гаражного кооператива в Воронеже.

Было установлено, что подозреваемый угнал 4 машины марки «ВАЗ» из разных районов Воронежа и области, а также украл автомобильный аккумулятор. Злоумышленника задержали, когда он вернулся к одному из брошенных автомобилей. Позже, в отделении полиции он дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража». В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.