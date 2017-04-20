Задержаны юрист и замдиректора ЗиДа

Напомним, что вчера был задержан и также помещен в ИВС замдиректора ФГУП завод им. Дзержинского Александр Сентябов. Накануне на заводе прошли обыски и была произведена выемка документов.

Поводом для этого послужила проверка исполнения договора между ЗиДом и ООО «Финанс-Консалтинг» по подготовке и сдаче в Государственный архив Пермского края архивных документов. Частной компании было выплачено 50 млн рублей. Однако силовики предполагают, что фактически работа могла быть сделана силами сотрудников завода.

На самом предприятии проведение обыска связывают с рассмотрением в Арбитражном суде Пермского края по вопросу возвращения заводу стадиона «Дзержинец».

Действующее руководство предприятия считает, что завод лишился недвижимого имущества на сумму в 1 млрд 785 млн рублей вследствие незаконной реализации принадлежавших ему производственных площадок и социальных объектов. Задержанный юрист как раз занимался подготовкой документов по стадиону «Дзержинец» и промплощадке № 3. При этом госпожа Пятунина, сообщают в ЗиДе, никак не фигурировала в деле по договору с «Финанс-Консалтинг».