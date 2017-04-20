Омские полицейские задержали пьяницу, выпрыгнувшего из автомобиля на ходу — видео

«18 апреля около 20:00 экипаж инспекторов ДПС стал свидетелем того, как в районе Моста имени 60 лет Победы водитель автомобиля “Мерседес” при повороте на ул. 3-я Енисейская допустил столкновение с автомобилем “ВАЗ-21099”, после чего покинул место ДТП», — сообщает пресс-служба УГИБДД по Омской области.

Испуганный водитель решил скрыться с места столкновения, однако за ним в погоню ринулись сотрудники ДПС. В районе дома № 5 к. 1 по ул. Туполева водитель и еще три пассажира — двое мужчин и одна женщина — на ходу выпрыгнули из авто и разбежались в разные стороны. Само же авто поехало по дороге уже в неуправляемом состоянии.