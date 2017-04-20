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14:11 (мск), источник: 112.ua

В РФ назвали фамилии украинцев, погибших при крушении сухогруза «Герои Арсенала»

Источники в экстренных службах сообщают, что это матрос Николай Ганчевский и моторист Гончаренко.

Источник: 112.ua

Личности троих погибших моряков с сухогруза «Герои Арсенала» установлены, среди них двое украинцев. Об этом «ТАСС» сообщили в экстренных службах.

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«Трое погибших, чьи тела были накануне обнаружены в районе крушения, предварительно, опознаны. Это россиянин Андрей Ведерников — старший помощник капитана, и два гражданина Украины — матрос Николай Ганчевский и моторист Гончаренко», — сказал источник.

Напомним, сегодня утром на месте крушения судна «Герои Арсенала» в Керченском проливе возобновились поисково-спасательные работы.

19 апреля около 4:00 утра судно «Герои Арсенала», которое шло под флагом Панамы, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизительно в 27 км от побережья оккупированного Крыма. На борту судна находились 12 членов экипажа, среди них 9 граждан Украины, 2 граждан РФ и гражданин Грузии. Спасатели обнаружили тела троих погибших моряков. Один член экипажа, гражданин Украины, был спасен.

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