Карагандинец украл кошелек у футболиста «Шахтера»

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в краже портмоне игрока футбольного клуба «Шахтер» в Караганде, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области.

Как рассказали в ведомстве, 20 апреля в полицию обратился 34-летний футболист ФК «Шахтер» с заявлением, что на базе «Шахтера» из раздевалки украли портмоне, в котором находились 20 тысяч тенге и документы.

Полиция установила и задержала 25-летнего жителя Караганды и изъяла у него пропавшие вещи. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Караганды призывает не оставлять личные вещи в общественных местах без присмотра, а также быть бдительными.