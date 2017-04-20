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14:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Карагандинец украл кошелек у футболиста «Шахтера»

Молодой парень вытащил личные вещи спортсмена из раздевалки, однако вскоре был задержан.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в краже портмоне игрока футбольного клуба «Шахтер» в Караганде, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области.

Как рассказали в ведомстве, 20 апреля в полицию обратился 34-летний футболист ФК «Шахтер» с заявлением, что на базе «Шахтера» из раздевалки украли портмоне, в котором находились 20 тысяч тенге и документы.

Полиция установила и задержала 25-летнего жителя Караганды и изъяла у него пропавшие вещи. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Караганды призывает не оставлять личные вещи в общественных местах без присмотра, а также быть бдительными.

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