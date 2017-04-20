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14:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии следователь влез в окно, чтобы обыскать ломбард

Сотрудники вынудили представителя власти пойти на крайние меры.

В отдел полиции Нефтекамска на днях обратилась 50-летняя местная жительница, жертва грабителей. Женщину побили и отобрали золотые украшения на сумму 12 000 рублей.

Вскоре оперативники нашли свидетеля, который рассказал, что злодеи сдали награбленное по его паспорту в ломбард.

Чтобы не терять драгоценного времени, следователь отправился туда с обыском, но вот сотрудница организации его не пустила, заперев дверь. Тогда предприимчивый страж правопорядка решил проникнуть в помещение необычным способом — через окошко приема ценностей.

Похищенного золота там не оказалось, зато нашлись документы, подтверждающие, что, действительно, грабители сдали украшения сюда.

— Впоследствии следователь обратился в суд, который вынес постановление о признании обыска в случае, не терпящем отлагательств, законным, — отметили в пресс-службе МВД по РБ.

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