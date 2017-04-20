Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Ростовской области

Тело уроженца Луганской области Украины с множественными ранениями обнаружено в лесополосе в районе поселка Ильинка 19 апреля.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина погиб в результате разрыва гранаты, предположительно, Ф-1.

В настоящее время по факту гибели уроженца Украины проводится расследование. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».