Упавшая гимнастка в Белгосцирке: после случившегося выступать не боюсь

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Падение гимнастки Марии Сюльгиной во время выступления не было первым в ее карьере; артистка называет это профессиональной травмой, сообщает корреспондент Sputnik из больницы скорой помощи, в которой находится пострадавшая.

Инцидент произошел в среду, когда артистка выступала в Минске в паре с супругом Евгением Писаревым. Гимнастка без страховки выполняла номер из программы «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город». Во время исполнения что-то пошло не так, и девушка сорвалась вниз с высоты третьего этажа.

Сюльгина находится в травматологическом отделении БСМП. Артистка пребывает в бодром расположении духа и чувствует себя хорошо. По словам врачей, кости зарастут и вскоре здоровье спортсменки восстановится.