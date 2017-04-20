19 апреля в Башкирии загорелось поле на участке между Сибаем и Аскарово.

Необычное видео выложил в сеть очевидец события, который проезжал мимо на автомобиле. Яркие языки пламени на несколько метров поднимаются в ночное небо. По кадрам понятно, что горит не меньше 500 метров земли.

— Обычное поле горело, рядом никаких домов или строений не было. Не знаю почему вспыхнуло, может трава сухая загорелась, — рассказал автор кадров.

По предварительным данным, никто из местных жителей или скотины не пострадал.