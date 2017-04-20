Паводок отрезал от мира село под Ирбитом
Затопило единственный мост.
Затопило единственный мост.
На реках Свердловской области начался ледоход. По данным Уральского УГМС, за
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделе ГО и ЧС администрации Ирбитского муниципального образования, возле села Кумарьинское залило мост, сейчас оно отрезано от большой земли. Продуктами и медикаментами сельчан обеспечили заранее. В целом паводковая обстановка спокойная — дома и огороды не топит, необходимости в эвакуации людей нет.
Аналогично оценивают ситуацию еще в нескольких муниципалитетах из зоны риска: Сосьве, Туринске, Реже и