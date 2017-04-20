Осужденного экс-главу Новокубанского района освободили из-под стражи

Представитель краевой прокуратуры настаивал на том, что приговор законный и обоснованный. Судебная коллегия по уголовным делам изменила наказание на штраф в 500 тыс. рублей. Архипова освободили из-под стражи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, ранее суд приговорил Архипова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его осудили за превышение должностных полномочий.