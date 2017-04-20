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15:38 (мск), источник: ЮГА.ру

Осужденного экс-главу Новокубанского района освободили из-под стражи

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда смягчила приговор бывшему главе Новокубанского района Роману Архипову.

Источник: ЮГА.ру

Представитель краевой прокуратуры настаивал на том, что приговор законный и обоснованный. Судебная коллегия по уголовным делам изменила наказание на штраф в 500 тыс. рублей. Архипова освободили из-под стражи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, ранее суд приговорил Архипова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его осудили за превышение должностных полномочий.

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