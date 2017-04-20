Осужденного экс-главу Новокубанского района освободили из-под стражи
Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда смягчила приговор бывшему главе Новокубанского района Роману Архипову.
Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда смягчила приговор бывшему главе Новокубанского района Роману Архипову.
Представитель краевой прокуратуры настаивал на том, что приговор законный и обоснованный. Судебная коллегия по уголовным делам изменила наказание на штраф в 500 тыс. рублей. Архипова освободили
Как сообщали Юга.ру, ранее суд приговорил Архипова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его осудили за превышение должностных полномочий.