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15:03 (мск), источник: Informburo.kz

Аблязов выдавал многомиллионные кредиты просто так — прокурор

В списке 29 кредитованных компаний, все они находились на Сейшелах и даже не имели залога.

Источник: Informburo.kz

На очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова и его сообщников были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой вывода денег БТА Банка в оффшорные компании. Все компании были зарегистрированы на Сейшельских островах.

Uniflex Global Limited зарегистрирована 11 мая 2007 года на Сейшельских островах и числится 21-й в списке аффилированных с БТА Банком компаний. Всего таких компаний 29, по каждому эпизоду прокуроры и судья проводят тщательный допрос свидетелей и подсудимых.

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«15 августа 2007 года компания Uniflex Global Limited обратилась в БТА Банк по кредитной линии. Компания просила заём в размере 112,75 млн долларов на 48 месяцев. На эти деньги компания хотела приобрести недвижимость и пополнить оборотные средства. 10 сентября 2007 года решением кредитного комитета заём был благополучно оформлен на сейшельскую компанию», — рассказал в суде представитель БТА Банка.

Прокуроры установили, что контролировал исполнение кредитного решения некий Каримов, который даже не являлся сотрудником БТА Банка.

«Свидетель Тлеукулова рассказала, что вопрос по установления лимита по компании Uniflex Global Limited на сумму 112,75 млн долларов был рассмотрен опросным методом без вынесения вопроса на рабочее заседание. В кредитном досье отсутствовали оригиналы протокола опросного листа, заключение, содержащее отчёт по финансовому состоянию заёмщика, а также наличие мониторинговой отчётности. На момент заключения договора основная часть предмета залога была передана в залог уже ранее», — сказал прокурор.

Более того, многомиллионные кредиты оффшорным фирмам выдавались даже без проведения каких-либо экспертиз. По многим эпизодам впоследствии гособвинение установило факт двойного залога. О минимизации рисков БТА Банка речь вообще не шла, сумма залогового обеспечения не покрывала обязательства по выданным кредитам.

Этот заём, как и многие другие, не был погашен. Выданные деньги перевели на счёт одного из банков в Латвии, а затем похищены Аблязовым.

Преступную схему Аблязова по выкупу земель в Подмосковье раскрыли в алматинском суде. На очередном процессе выяснилось, что выдавая кредиты оффшорным компаниям, банкир и его сообщники похитили более 11 млрд тенге.

Сообщник Аблязова Жаксылык Жаримбетов в суде полностью признал свою вину, Садыков и Мамеш частично согласились с вменяемыми им статьями Уголовного кодекса РК. Сам Аблязов на процесс не является.

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