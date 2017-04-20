В Петербурге после самоподрыва студента арестовали начальника лаборатории

Источник: РИА Новости

Вечером 13 апреля в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации от дома 4 по проспекту Кима 17-летнего молодого человека. По факту травмирования подростка при взрыве самодельного взрывного устройства следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. Как следует их материалов дела, пострадавший является студентом химического факультета Санкт-Петербургского государственного Технологического университета. Несмотря на тяжёлые травмы: ампутация кистей обеих рук, черепно-мозговые травмы, в том числе глаз, — в ходе его допроса в больнице следователи выяснили, что бомба была изготовлена в лаборатории, расположенной в помещении ЗАО «Инновационные технологии C&C» на набережной реки Смоленки. Гендиректор компании Василий Кирьянов и начальник лаборатории Дмитрий Довга 18 апреля были задержаны. «Суд постановил избрать в отношении Довга Дмитрия Алексеевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц, 24 суток — по 11 июня включительно», — огласила судья Оксана Демяшева.

Как следует из ходатайства следователя об аресте, пострадавший помогал начальнику лаборатории Довге «в изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств» и получил два из них от него в дар.

Следователь объяснил необходимость ареста подозреваемого невозможностью установить полный круг свидетелей и подозреваемых.

Читайте также Стала известна личность пострадавшего при взрыве на Васильевском острове

Сам же Довга заявил в суде, что видел пострадавшего лишь два раза и всегда в сопровождении его «хорошей знакомой», лаборантки Василисы Кривовичевой, которой тот помогал заносить некое тяжёлое оборудование. Довга заявил, что был уверен в своём официальном трудоустройстве на предприятии, а потому сомнений в законности производства взрывчатых веществ у него не возникло. «У меня во время работы не возникло сомнений в легальности работы, я участвовал в общении с заказчиками, у меня была уверенность, что у нашего директора есть полный перечень документов, разрешающих производство», — заявил в суде Довга. По его словам, почти год назад с самого начала работы в компании гендиректором Кирьяновым ему была поставлена задача «по уничтожению негабаритных строительных материалов». Довга заявил, что он «с этой работой справлялся». В то же время, по его словам, хранением и сборкой взрывных устройств возглавляемая им лаборатория не занималась «и все полученные вещества передавались Кирьянову». В ходе заседания, несмотря на неоднократные просьбы судьи не разглашать материалы дела, Довга также рассказал, что ключи от химической лаборатории были у всех сотрудников, в то же время, он был лишён возможности «открыть второй механический цех, где собирались шашки».

Читайте также Пострадавший при взрыве в Петербурге студент сам изготовил бомбу