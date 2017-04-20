В Омске с высоты сорвался промышленный альпинист, сообщает «Вечерний Омск».

Молодой человек 22 лет вчера вечером был доставлен в БСМП-1. Врачи обнаружили у него кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом позвоночника.

Омич работает промышленным альпинистом, и выполнял ремонтные работы на доме № 151 на улице Дмитриева. Парня подвела страховка, и он упал на землю с высоты четвертого этажа. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь.