В Омске с высоты сорвался промышленный альпинист
Состояние молодого человека медики оценивают как крайне тяжелое.
Состояние молодого человека медики оценивают как крайне тяжелое.
В Омске с высоты сорвался промышленный альпинист, сообщает «Вечерний Омск».
Молодой человек 22 лет вчера вечером был доставлен в БСМП-1. Врачи обнаружили у него кататравму, закрытую
Омич работает промышленным альпинистом, и выполнял ремонтные работы на доме № 151 на улице Дмитриева. Парня подвела страховка, и он упал на землю с высоты четвертого этажа. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь.