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17:17 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи резко поднимется уровень рек

В водоемах Сочи 21 апреля ожидается резкий подъем уровня воды.

В этот день на курорте ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер усилится до 12−17 м/с.

«Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности», — отметили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи критическая паводковая ситуация традиционно складывается на реке Кепша. Ее дно поднимается из-за оползневых и селевых масс.

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