В Сочи резко поднимется уровень рек

В этот день на курорте ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер усилится до 12−17 м/с.

«Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности», — отметили в пресс-службе мэрии Сочи.