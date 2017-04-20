В Сочи резко поднимется уровень рек
В водоемах Сочи 21 апреля ожидается резкий подъем уровня воды.
В водоемах Сочи 21 апреля ожидается резкий подъем уровня воды.
В этот день на курорте ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер усилится до 12−17 м/с.
«Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности», — отметили в
Как сообщали Юга.ру, в Сочи критическая паводковая ситуация традиционно складывается на реке Кепша. Ее дно поднимается