Роспотребнадзор расследует информацию о выявлении случая туберкулеза в детском центре Нижнего Новгорода.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в ведомство поступила информация о случае заболевания туберкулёзом сотрудника детского центра в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

В настоящее время совместно с фтизиатрической службой города проводится эпидемиологическое расследование и комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий в учреждении.

Согласно информации, заболевание выявлено при прохождении очередного профилактического флюорографического обследования. В настоящее время контактировавшие с больным сотрудники и дети проходят обследование у врачей-фтизиатров.

Напомним, в январе 2017 года Роспотребнадзор проверял информацию о том, что в одном из частных детских садов Советского района Нижнего Новгорода ребёнок заболел туберкулёзом.