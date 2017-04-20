Роспотребнадзор расследует информацию о выявлении случая туберкулеза в детском центре Нижнего Новгорода
Роспотребнадзор расследует информацию о выявлении случая туберкулеза в детском центре Нижнего Новгорода.
Роспотребнадзор расследует информацию о выявлении случая туберкулеза в детском центре Нижнего Новгорода.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
В настоящее время совместно с фтизиатрической службой города проводится эпидемиологическое расследование и комплекс
Согласно информации, заболевание выявлено при прохождении очередного профилактического флюорографического обследования. В настоящее время контактировавшие с больным сотрудники и дети проходят обследование у
Напомним, в январе 2017 года Роспотребнадзор проверял информацию о том, что в одном из частных детских садов Советского района Нижнего Новгорода ребёнок заболел туберкулёзом.