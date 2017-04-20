Несколько ДТП с общественным транспортом произошло в Нижнем Новгороде 20 апреля.

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Нижегородской области Игорь Михайлушкин, около 13:30 на улице Ефремова в результате резкого торможения трамвая, двигавшегося по маршруту № 7, произошло падение пассажира.

Согласно информации, в результате падения 76-летняя женщина получила незначительные травмы и была отпущена домой.

Также, по его данным, зафиксировано столкновение с автомобилем автобуса на проспекте Ленина, рядом с домом № 52.

Кроме того, по сообщениям очевидцев, из-за погодных условий на проспекте Гагарина автобус ЛИАЗ съехал с дороги в кювет. Пострадавших в аварии не было, поэтому эту информацию представитель автоинспекции подтвердить не смог. «Без пострадавших могли и не вызывать ГИБДД», — отметил он.

Ранее сообщалось, что пробки в 8 баллов зарегистрированы в Нижнем Новгороде из-за апрельского снегопада.

Между тем, по данным начальника отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольги Мокеевой, администрация Нижнего Новгорода получила прогноз о предстоящем снегопаде еще утром 19 апреля и за это время городская администрация могла подготовиться к ликвидации последствий.

«Несмотря на это город сегодня утопает в снегу, а уборка началась только утром. Это просто безобразие, за такое необходимо штрафовать чиновников, которые это допустили», — подчеркнула она.