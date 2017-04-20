Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
Мать подозреваемых в теракте в Петербурге сделала заявление
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Шахназаров выступил в защиту Боярской
DM: «глушилка РФ» задела гордость флота США
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Ирина Алферова зажигательно станцевала с дочерью - СМИ
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
17:28 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Контрафактную одежду на сумму 130 000 рублей изъяли в Нижнем

Нарушители получили штрафы за незаконную торговлю.

Более 1300 единиц контрафактной одежды, обуви, сумок и чехлов для мобильных телефонов на сумму 130 000 рублей изъяли в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Продукция сомнительного качества была обнаружена во время рейдов в разных районах города. Подозрительные товары опечатали и отправили на экспертизу.

На продавцов составлено пять административных протоколов по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», а также возбуждено 11 дел по статье «Незаконное использование чужого товарного знака».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
Минобороны прокомментировало выводы ОЗХО о зарине в Хан-Шейхуне
В Госдуме разработали механизм захоронения тела Ленина
Матвиенко осудила резкое выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Ученые РАН дали определение российской нации
Брат возможного организатора взрыва в Петербурге дал показания
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В Петербурге на месяц закроют проезд по каналам и рекам
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь