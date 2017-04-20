Контрафактную одежду на сумму 130 000 рублей изъяли в Нижнем

Более 1300 единиц контрафактной одежды, обуви, сумок и чехлов для мобильных телефонов на сумму 130 000 рублей изъяли в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Продукция сомнительного качества была обнаружена во время рейдов в разных районах города. Подозрительные товары опечатали и отправили на экспертизу.

На продавцов составлено пять административных протоколов по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», а также возбуждено 11 дел по статье «Незаконное использование чужого товарного знака».