Следственный комитет подтвердил изъятие документации в роддоме Омска
В роддоме № 4, где погиб нерожденный ребенок, началась проверка.
В роддоме № 4, где погиб нерожденный ребенок, началась проверка.
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— Ведется доследственная проверка. Ребенок действительно умер, но пока ничего больше сказать мы не можем. Проверяется документация учреждения, также будет санкционирована полная проверка роддома, — пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Лариса Болдинова.
Напомним, инцидент произошел 17 апреля. Омичка, находившаяся на восьмом месяце беременности, плохо себя почувствовала, ее привезли в роддом № 4. По данным минздрава Омской области, пациентке оказали медицинскую помощь, но спасти нерожденого ребенка не удалось. Причины выясняются.