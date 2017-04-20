Следственный комитет подтвердил изъятие документации в роддоме Омска

В пресс-службе Следственного комитета по Омской области подтвердили начало проверки и изъятие документации в родильном доме № 4, где женщина на восьмом месяце беременности потеряла ребенка. Следователи выясняют причины случившегося.

— Ведется доследственная проверка. Ребенок действительно умер, но пока ничего больше сказать мы не можем. Проверяется документация учреждения, также будет санкционирована полная проверка роддома, — пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Лариса Болдинова.

Напомним, инцидент произошел 17 апреля. Омичка, находившаяся на восьмом месяце беременности, плохо себя почувствовала, ее привезли в роддом № 4. По данным минздрава Омской области, пациентке оказали медицинскую помощь, но спасти нерожденого ребенка не удалось. Причины выясняются.