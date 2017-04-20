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15:48 (мск), источник: Volga News

Уроженец Самары оказался в ливийской тюрьме

Посольство России в Ливии уже большее месяца пытается освободить семерых моряков.

5 марта 2017 года сухогруз «Мерле», который следовал из Санкт-Петербурга рейсом в порт Заура (Ливия) был задержан у побережья этой страны, отконвоирован в порт Триполи, а семь членов экипажа отправлены в местную тюрьму. Их обвинили в том, что в Ливийские воды они зашли незаконно, чтобы вывезти металлолом из страны.

Согласно обращениям родственников, размещенным в соцсетях, на борту был уроженец Самары Дмитрий А. Его жена и маленький сын не находят себе места. Им стало известно о том, что моряки содержатся в ужасных условиях, им не оказывается медицинская помощь, в том время как они уже переболели гриппом.

Родственники другого моряка, астраханца Павла Морозова, создали петицию на имя президента РФ и МИД РФ с требованием срочно освободить россиян.

Среди прочего в петиции требуют запретить рейсы вблизи территориальных вод Ливии, отправить в нейтральные воды вблизи этой страны российский военный корабль для обеспечения безопасности гражданских и торговых судов и отзывать лицензии у судовладельцев, отправляющих моряков к «запретным берегам».

«На самом деле уже на протяжении двух лет на сайте МИД РФ висит предупреждение о том, что опасно выходить в территориальные воды Ливии, — прокомментировал ситуацию заведующий консульским отделом посольства России в Ливии Андрей Силин. — Ситуация с российскими моряками сейчас находится на контроле, наш представитель видел всех семерых членов экипажа, они живы-здоровы, мы занимаемся их освобождением, однако это дело непростое, о чем мы уже сообщили родственникам».

Между тем лишь 2 марта 2017 года нашим дипломатам удалось добиться освобождения одного из трех россиян, которые были задержаны еще 28 июня 2016 года в составе интернационального экипажа танкера «Теметерон». И то старшего механика из России отпустили лишь после завершения следствия в отношении него, которое проводила ливийская прокуратура. Остальные моряки остались в стране.

Насколько «повезет» экипажу сухогруза «Мерле» пока не ясно. Однако перспективы сомнительные: в конце марта МИД РФ сообщало о том, что в стране идут вооруженные столкновения, в том числе в столице государства Триполи.

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