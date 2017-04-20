СК: против сотрудников Приорбанка возбуждено уголовное дело
Сотрудникам банка вменяют в вину халатность в работе со счетами, на которые поступали средства кардеров — преступной группы, списывавшей деньги со счетов граждан ЕС и США.
Сотрудникам банка вменяют в вину халатность в работе со счетами, на которые поступали средства кардеров — преступной группы, списывавшей деньги со счетов граждан ЕС и США.
МИНСК, 20 апр — Sputnik. В отношении нескольких сотрудников Приорбанка возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сообщил в четверг на
Уголовное дело возбуждено по следам другого расследования, проведенного СК — о хищении 8 миллионов евро со счетов 130 тысяч граждан стран ЕС и США. Информацию о преступлении белорусские следователи получили от немецких коллег. В ходе расследования выяснилось, что все средства поступали в белорусский Приорбанк несколько лет назад. Часть потерпевших, обнаруживших пропажу, опротестовала списание денег, и Приорбанк возвращал им средства, но правоохранительные органы об этом не ставил в известность.
«Сотрудники Приорбанка не совершали хищения. Это хищение совершали преступники, которые заранее готовились, придумывали схемы своей деятельности. И на первоначальном этапе сотрудники банка не могли выявить этих фактов. Но Приорбанк некоторым образом все же способствовал этому хищению. Он просто не уведомил на протяжении трех лет о совершенном акте правоохранительные органы», — рассказал Сушко.
Украденные деньги поступали в том числе на счет юридического лица, зарегистрированного в РБ, затем переводились на Кипр, оттуда в Латвию, где обналичивались.
По этому делу уже осужден один из участников преступной группы. Работа по обоим уголовным делам продолжается.