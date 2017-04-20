СК: против сотрудников Приорбанка возбуждено уголовное дело

МИНСК, 20 апр — Sputnik. В отношении нескольких сотрудников Приорбанка возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сообщил в четверг на пресс-конференции начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного Комитета Беларуси Александр Сушко.

Уголовное дело возбуждено по следам другого расследования, проведенного СК — о хищении 8 миллионов евро со счетов 130 тысяч граждан стран ЕС и США. Информацию о преступлении белорусские следователи получили от немецких коллег. В ходе расследования выяснилось, что все средства поступали в белорусский Приорбанк несколько лет назад. Часть потерпевших, обнаруживших пропажу, опротестовала списание денег, и Приорбанк возвращал им средства, но правоохранительные органы об этом не ставил в известность.