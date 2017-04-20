Спасатели не обнаружили масляных пятен и новых обломков в районе крушения сухогруза

КРАСНОДАР, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Спасатели с начала работ в четверг утром обследовали 95 км береговой линии и 25 кв. миль акватории Керченского пролива в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала», но не нашли масляных пятен и новых обломков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.

«Поиск результатов не дал, масляных пятен на акватории не обнаружено. Никаких обломков (также) обнаружено не было», — уточнили в МЧС.

В поисках задействованы шесть судов, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат. Как ранее сообщалось, береговые линии в Крыму и на Кубани обследовали 19 оперативных групп из числа сотрудников МЧС.

Стоявший на рейде сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа — девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасенный гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, весь вчерашний день находился на борту спасательного судна — танкера «Волгонефть 18». Он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.