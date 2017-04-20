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16:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пропавший асфальт привел к обыскам в администрации Миасса

Оперативные мероприятия — сразу в нескольких городах области.

Обыски и задержания — сразу в нескольких городах области. Следователи и ОМОН работают в мэриях Копейска, Чебаркуля и Миасса. Кстати, в этом городе это уже второй за неделю визит силовиков в местную администрацию. Идет выемка документов из канцелярии. А на одной из улиц города ОМОН задержал небезызвестного в Миассе предпринимателя Владимира Мурашкина.

Захват произошел на глазах десятков горожан. Автомобиль «серого кардинала» — так называют бизнесмена Владимира Мурашкина в Миассе — блокировали возле магазина бытовой техники. Эти фотографии сделали прохожие. По их словам, внедорожник задержанного остался стоять на обочине с включенными фарами.

А в мэрии, как сообщают СМИ региона, силовиков могли интересовать документы по прошлогоднему ремонту дорог. По одной из версий, ее сегодня активно обсуждают в прессе — в 2016 году контракт с подрядчиком заключили без торгов, а срезанный асфальт с нескольких улиц бесследно пропал. Позже сегодня появилась информация, что задержанный Мурашкин отпущен. Силовикам он был нужен как свидетель. Дал показания по дорожным работам в 2016 году и показал, куда уложили тот самый асфальт. Выяснилось, он стал покрытием на дороге к даче Мурашкина. Миасские СМИ пишут о его связях с организованной преступной группировкой «Турбазовские» и о том, что сейчас предприниматель активно участвует в экономической жизни города. И может быть неофициальным советником мэра Геннадия Васькова. Сам градоначальник после начала обысков вышел из здания администрации и уехал в неизвестном направлении. Сотрудники мэрии от комментариев отказываются. Лишь на официальном сайте администрации появилось короткое сообщение: «В администрации МГО продолжились оперативные мероприятия. По обращениям граждан в правоохранительные органы оперативники изучают документы, связанные с распределением срезки асфальта в 2016 году».

Силовики сегодня работают и в соседнем Чебаркуле. Там задержан экс-заместитель главы города Олег Соловьев. Его подозревают в получении взяток на общую сумму в 115 тысяч рублей. За эти деньги, по версии следователей, Соловьев оказывал покровительство директору местного предприятия и бизнесмену. Силовики накануне пришли и к чиновникам копейской мэрии. Идет работа в рамках уголовных дел, возбужденных осенью 2016 года.

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