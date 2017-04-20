В Ростове-на-Дону завели дело после нападения с молотком на врача скорой
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против состоящего на учете у психиатра жителя
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против состоящего на учете у психиатра жителя
«Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города
По данным ведомства, утром 19 апреля врач и два фельдшера скорой помощи приехали на вызов к мужчине, состоящему на учете у
По данным СК, фельдшера госпитализировали, а к пациенту выехала другая бригада и госпитализировала его.