В Ростове-на-Дону завели дело после нападения с молотком на врача скорой

«Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Ростова-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления… покушение на убийство лица в связи с осуществлением последним служебной деятельности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром 19 апреля врач и два фельдшера скорой помощи приехали на вызов к мужчине, состоящему на учете у врача-психиатра. Как отмечается, не реагируя на уговоры о необходимости госпитализации, мужчина ударил фельдшера молотком. Медик получил открытую черепно-мозговую травму.

По данным СК, фельдшера госпитализировали, а к пациенту выехала другая бригада и госпитализировала его.